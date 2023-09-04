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20:17, 4 сентября 2023Россия

ВСУ пятый раз за день атаковали Брянскую область

Губернатор Богомаз сообщил о пятой за день атаке ВСУ на Брянскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за день атаковали Брянскую область. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСу обстреляли посёлок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, в результате обстрела административное здание оказалось частично повреждено. На место прибыли оперативные и экстренные службы, добавил он.

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Утром 4 сентября Богомаз сообщил об обстреле села Подывотье Севского района. Там оказалось повреждено административное здание. Затем стало известно об атаке на село Зерново Суземского района, где россиянка получила легкие ранения.

Вечером того же дня ВСУ попытались атаковать Клинцовскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Брянской области. По словам губернатора, украинский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один украинский дрон был замечен в небе над Выгоничским районом области.

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    Никита Абрамов
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