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17:03, 4 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Украины призвал Болгарию помочь с экспортом зерна

Шмыгаль призвал Болгарию содействовать расширению «коридоров солидарности»

Фото: Darla Hueske / Unsplash

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Болгарию помочь с расширением экспорта зерна по «коридорам солидарности». Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

«Будем благодарны болгарской стороне за содействие на уровне Евросоюза в расширении европейских коридоров солидарности и снятии каких-либо ограничений на экспорт зерна», — написал он.

Он также выразил благодарность за оказание военной помощи Киеву и готовность приобщиться к реализации формулы мира президента страны Владимира Зеленского, в частности по продовольственной безопасности.

Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона предложила наладить постоянный межправительственный диалог по вопросу экспорта зерна, а также активизировать работу совместных комиссий.

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    Алевтина Запольская
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