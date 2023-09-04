Премьер Украины призвал Болгарию помочь с экспортом зерна

Шмыгаль призвал Болгарию содействовать расширению «коридоров солидарности»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Болгарию помочь с расширением экспорта зерна по «коридорам солидарности». Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram.

«Будем благодарны болгарской стороне за содействие на уровне Евросоюза в расширении европейских коридоров солидарности и снятии каких-либо ограничений на экспорт зерна», — написал он.

Он также выразил благодарность за оказание военной помощи Киеву и готовность приобщиться к реализации формулы мира президента страны Владимира Зеленского, в частности по продовольственной безопасности.

Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона предложила наладить постоянный межправительственный диалог по вопросу экспорта зерна, а также активизировать работу совместных комиссий.