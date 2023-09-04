Виктория Бекхэм показала тело в коротких шортах

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость продемонстрировала тело в слитном купальнике синего цвета с вырезом сбоку и коротких джинсовых шортах. На размещенных фотографиях предпринимательница позировала на фоне океана с собранными в гладкий хвост волосами. При этом на лице бизнесвумен отсутствовал макияж, а ее образ дополнили несколько браслетов и серьги.

На одном из изображений запечатлен ее супруг, футболист Дэвид Бекхэм, во время выполнения отжиманий. В качестве наряда спортсмен выбрал белые шорты.

В апреле Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркале в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Пользователи сети не оценили дизайн данного наряда и сравнили его с туалетной бумагой.