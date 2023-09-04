Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:27, 4 сентября 2023Культура

Фронтмену Smash Mouth осталось жить неделю из-за серьезного заболевания

Фронтмену Smash Mouth осталось жить неделю из-за печеночной недостаточности

Фото: Brad Barket / Getty Images

56-летнему американскому музыканту, фронтмену и одному из основателей группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить «неделю или около того» из-за серьезного заболевания. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По данным издания, артист находится на последней стадии болезни, связанной с печеночной недостаточностью. На днях его выписали из больницы домой, где он находится с друзьями и близкими, которые планируют попрощаться с ним в течение ближайших трех дней.

Десять лет назад Харвеллу диагностировали кардиомиопатию, заболевание, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови. Из-за болезни у него развились сердечная недостаточность, а также энцефалопатия Вернике, которая негативно сказалась на памяти и речи исполнителя. Известно, что музыкант долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

В 2021 году артист принял решение покинуть группу. Это произошло после концерта коллектива в Нью-Йорке: тогда Харвелл не смог внятно выразиться на сцене, а также обматерил пришедших на выступление зрителей. По словам источников издания, такое поведение было связано с очередным приступом музыканта из-за проблем со здоровьем.

Smash Mouth была основана музыкантами Стивеном Харвелом, Грегом Кампом и Полом Де Лислом в 1994 году. Наибольшую популярность коллективу принесли треки All Star, I’m a Believer, Walkin' on the Sun, One Week и многие другие.

Ранее врачи раскрыли состояние актера Алексея Янина, находящегося в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    Россияне пережили самый жаркий август в истории

    Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

    В Китае официально подтвердили отказ Си Цзиньпина ехать на саммит G20

    Отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

    Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте в Клязьминском водохранилище

    ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

    Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

    Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

    Московские подростки попробовали себя в 200 профессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости