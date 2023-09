Фронтмену Smash Mouth осталось жить неделю из-за серьезного заболевания

Фронтмену Smash Mouth осталось жить неделю из-за печеночной недостаточности

56-летнему американскому музыканту, фронтмену и одному из основателей группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить «неделю или около того» из-за серьезного заболевания. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По данным издания, артист находится на последней стадии болезни, связанной с печеночной недостаточностью. На днях его выписали из больницы домой, где он находится с друзьями и близкими, которые планируют попрощаться с ним в течение ближайших трех дней.

Десять лет назад Харвеллу диагностировали кардиомиопатию, заболевание, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови. Из-за болезни у него развились сердечная недостаточность, а также энцефалопатия Вернике, которая негативно сказалась на памяти и речи исполнителя. Известно, что музыкант долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

В 2021 году артист принял решение покинуть группу. Это произошло после концерта коллектива в Нью-Йорке: тогда Харвелл не смог внятно выразиться на сцене, а также обматерил пришедших на выступление зрителей. По словам источников издания, такое поведение было связано с очередным приступом музыканта из-за проблем со здоровьем.

Smash Mouth была основана музыкантами Стивеном Харвелом, Грегом Кампом и Полом Де Лислом в 1994 году. Наибольшую популярность коллективу принесли треки All Star, I’m a Believer, Walkin' on the Sun, One Week и многие другие.

Ранее врачи раскрыли состояние актера Алексея Янина, находящегося в реанимации.