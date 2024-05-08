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22:33, 8 мая 2024Спорт

IIHF оштрафовал ФХР за выступление Федотова в КХЛ

IIHF оштрафовал ФХР на миллион франков за выступление Ивана Федотова в КХЛ

Фото: Eric Hartline-USA TODAY Sports / Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) за выступление россиянина Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает ФХР на сайте.

Дисциплинарный комитет оштрафовал ФХР на миллион швейцарских франков. Выступление Федотова за ЦСКА сочли нарушением правил международных переходов. ФХР намерена оспорить вердикт.

29 марта Федотов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.

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      Дарья Коршунова
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