69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:16, 4 сентября 202369-я параллель

Сову со сломанным крылом спасли в российском городе и сняли на видео

Сову со сломанным крылом спасли и сняли на видео в якутском мини-зоопарке

Сову со сломанным крылом, залетевшую внутрь ограждения теплопункта, спасли в Якутске. Пострадавшую птицу сняли на видео, запись в своем Telegram-канале публикует RT.

Местный житель заметил сову, сидящую за оградой сооружения, и решил позвонить в единую диспетчерскую службу и в мини-зоопарк «Зоополис». Сотрудники зоопарка вытащили птицу сачком и забрали ее на лечение.

На ролике видно, как птица сидит у трубы теплопункта. На заборе висит знак, предупреждающий об электрическом напряжении. На следующих кадрах спасенная сова сидит в клетке зоопарка и смотрит на птиц, разгуливающих по вольеру.

Ранее сообщалось, что в селе Яр-сале Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина спас заблудившуюся сову. Птица оказалась одной из трех разновидностей ястребиных сов, занесенных в Красную книгу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Британии рассказали о трудном положении Зеленского

    Россиян предупредили о «бракованной» зиме

    Неустановленный объект заметили в небе над Ленинградской областью

    В России урежут расходы на разработку сетей связи нового поколения

    Десятки знаменитостей посетили матч с участием Месси в Лос-Анджелесе

    Румыния опровергла слухи о падении российских беспилотников

    Ушедшим из России компаниям предложили «налог на возвращение»

    В сети оценили внешность Бони после пластики фразой «Майкл Джексон воскрес»

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости