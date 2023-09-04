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12:57, 4 сентября 2023Наука и техника

SpaceX поблагодарила «Роскосмос» после приземления Crew Dragon

SpaceX поблагодарила «Роскосмос» после приземления корабля Crew Dragon
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

Представитель американской компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию «Роскосмос» после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляцию его обращения вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

Рид выразил благодарность НАСА, «Роскосмосу» и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за «доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии».

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). В экипаж корабля входил российский космонавт Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

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В августе стало известно, что Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пристыковался к МКС. Стыковка со станцией прошла в автоматическом режиме.

В конце июля издание SpaceNews писало, что на систему спутникового интернета Starlink может приходиться до 40 процентов доходов SpaceX в 2023 году. Американская компания планирует заработать в 2023 году вдвое больше, чем в 2022-м.

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    Даниил Иринин
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