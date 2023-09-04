SpaceX поблагодарила «Роскосмос» после приземления Crew Dragon

SpaceX поблагодарила «Роскосмос» после приземления корабля Crew Dragon

Представитель американской компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию «Роскосмос» после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляцию его обращения вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

Рид выразил благодарность НАСА, «Роскосмосу» и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за «доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии».

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). В экипаж корабля входил российский космонавт Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

В августе стало известно, что Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пристыковался к МКС. Стыковка со станцией прошла в автоматическом режиме.

В конце июля издание SpaceNews писало, что на систему спутникового интернета Starlink может приходиться до 40 процентов доходов SpaceX в 2023 году. Американская компания планирует заработать в 2023 году вдвое больше, чем в 2022-м.