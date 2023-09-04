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10:16, 4 сентября 2023Бывший СССР

Названы три подхода Украины к наступлению

FT: Украина в ходе наступления использует трехсторонний подход

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При наступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) придерживаются трехстороннего подхода: в частности, они ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, а также наносят удары с помощью дронов. Такие ключевые составляющие тактики украинской стороны в ходе конфликта выделили собеседники Financial Times (FT).

О трехстороннем подходе Киева в беседе с журналистами рассказали экс-министр обороны республики Андрей Загороднюк, научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков и анонимный европейский чиновник.

По их словам, первый аспект используемого украинскими властями подхода — расчистка минных полей, которая чаще всего проводится в ночное время. В беседе с журналистами анонимный европейский чиновник подчеркнул, что металлы и шрапнели настолько много, что металлоискатели не работают.

Второй аспект объединяет использование дальнобойной артиллерии и западных ракет для атак на логистические и командные центры.

Третий аспект заключается в проведении воздушных и морских атак с использованием беспилотников для поражения целей в Крыму и других частях России. Белесков указывает, что подобные удары «помогают создать ощущение симметрии» в силах между сторонами конфликта.

Ранее отставной британский генерал Ричард Бэрронс назвал срок наращивания Западом поставок боеприпасов Украине.

Варвара Кошечкина
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