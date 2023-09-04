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12:24, 4 сентября 2023Россия

Неустановленный объект заметили в небе над Ленинградской областью

Mash: неопознанный объект заметили в небе над Ленинградской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Неустановленный объект заметили в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неопознанный аппарат находился на высоте около двух километров. По информации канала, он вторгся в российское воздушное пространство со стороны Латвии.

С аппаратом безуспешно пытались установить связь, после чего спустя 30 минут он самостоятельно покинул российское воздушное пространство.

Ранее неопознанный беспилотник помешал посадке пассажирского самолета в петербургском аэропорту Пулково. По словам пилотов, объект представлял собой черный двухметровый шар, паривший на высоте около километра — им оказался метеорологический зонд.

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    Алан Босиков
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