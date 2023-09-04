Неустановленный объект заметили в небе над Ленинградской областью

Mash: неопознанный объект заметили в небе над Ленинградской областью

Неустановленный объект заметили в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неопознанный аппарат находился на высоте около двух километров. По информации канала, он вторгся в российское воздушное пространство со стороны Латвии.

С аппаратом безуспешно пытались установить связь, после чего спустя 30 минут он самостоятельно покинул российское воздушное пространство.

Ранее неопознанный беспилотник помешал посадке пассажирского самолета в петербургском аэропорту Пулково. По словам пилотов, объект представлял собой черный двухметровый шар, паривший на высоте около километра — им оказался метеорологический зонд.