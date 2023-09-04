ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Минобороны Украины передало ВСУ дроны с ИИ и дальностью полета до десяти км

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Министерства обороны республики дроны Saker Scout с искусственным интеллектом (ИИ) и дальностью полета до десяти километров. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram.

В Минобороны уточнили, что система дрона с помощью оптики может самостоятельно распознавать и фиксировать координаты техники, передавая данные в командный пункт для принятия решений.

В поставляемый комплекс входят флагманский дрон-разведчик и несколько FPV-дронов, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского беспилотника.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что преимущество сделанных из картона беспилотников, используемых украинской армией, заключается в том, что их крайне трудно заметить на радарах.