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10:37, 4 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Минобороны Украины передало ВСУ дроны с ИИ и дальностью полета до десяти км
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Министерства обороны республики дроны Saker Scout с искусственным интеллектом (ИИ) и дальностью полета до десяти километров. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram.

В Минобороны уточнили, что система дрона с помощью оптики может самостоятельно распознавать и фиксировать координаты техники, передавая данные в командный пункт для принятия решений.

В поставляемый комплекс входят флагманский дрон-разведчик и несколько FPV-дронов, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского беспилотника.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что преимущество сделанных из картона беспилотников, используемых украинской армией, заключается в том, что их крайне трудно заметить на радарах.

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    Алевтина Запольская
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