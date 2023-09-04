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02:29, 4 сентября 2023Силовые структуры

В Петербурге будут судить бравших взятки за освобождение призывников врачей

В Петербурге будут судить врачей, бравших взятки за освобождение призывников

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении группы врачей, которые брали взятки за предоставление призывникам освобождения от службы в армии, сообщает «Ъ».

«За 250—300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе», — пишет издание.

По версии следствия, бывший глава Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Килимчук организовал ОПГ, регулярно получающую взятки. Сам он отрицает свою вину, а его защита уверяет, что его оговорили подчиненные, которых он сам пытался уличить в коррупции. Адвокат Килимчука Петрос Иерусалимский подчеркнул, что у его клиента не было обнаружено дорогостоящего имущества или больших накоплений.

Ранее суд в Самарской области приговорил местного бизнесмена к восьми годам исправительной колонии строгого режима за то, что он несколько лет подкупал врача-патологоанатома, получал от него информацию о пациентах и их родственниках, а потом предлагал им услуги своего ритуального агентства.

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    Марина Совина
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