Получено детальное изображение остатка сверхновой SN 1987A

Телескоп Уэбба сделал новое изображение остатка сверхновой SN 1987A

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал изображения остатка сверхновой SN 1987A, расположенной на расстоянии 168 тысяч световых лет в Большом Магеллановом облаке. Инфракрасная камера инструмента позволила ученым рассмотреть новые детали туманности, оставшейся после взрыва. Об этом сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на сайте Phys.org.

На изображении, полученном телескопом, видна центральная структура, по форме напоминающая замочную скважину, заполненная комками газа и плотной пыли, через которую не может проникнуть даже инфракрасный свет. Ее окружает яркое экваториальное кольцо, образовавшееся из материала, выброшенного за десятки тысяч лет до вспышки сверхновой.

Экваториальное кольцо состоит из вереницы ярких пятен, которые возникли из-за взаимодействия с ударной волной. Такие же пятна видны и за пределами кольца, поскольку ударная волна продолжила распространяться дальше в межзвездную среду. Хотя эти детали ранее наблюдались с помощью других космических телескопов, Уэбб позволил астрономам рассмотреть небольшие серповидные структуры.

Считается, что они являются частью внешних слоев газа, выброшенных в результате взрыва сверхновой. Их яркость может объясняться оптическим явлением, возникающим при наблюдении расширяющегося светящегося материала в трех измерениях. Другими словами, создается иллюзия, что в этих двух «полумесяцах» содержится больше материала, чем может быть на самом деле.