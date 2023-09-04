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01:01, 5 сентября 2023Среда обитания

Ущерб от пожаров в Европе оценили

Bloomberg: ущерб от лесных пожаров в Европе составил 4,43 миллиарда долларов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Lee Jae Won / Reuters

В текущем году экономический ущерб, нанесенный европейским странам лесными пожарами, составил около 4,43 миллиарда долларов — сюда вошли расходы на тушение пожаров и восстановление территории. По данным профильной организации Distrelec, на данный момент пожары выжгли почти 400 тысяч гектаров земли, пишет Bloomberg.

Сильнее всего от природного катаклизма пострадала Греция — затронувшие страну в этом году пожары были самыми разрушительными за последние 16 лет. За восемь месяцев года было уничтожено 160 тысяч гектаров земли, ущерб оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

По объему ущерба за Грецией следует Испания. В стране сгорело около 84 тысячи гектаров земли, стоимость повреждений достигла 941 миллиона долларов. Также от лесных пожаров сильно пострадали Италия и Португалия — ситуация обострилась из-за изменения климата.

Из-за аномальной жары под угрозой лесных пожаров также оказалась Франция. В некоторых частях страны температура достигла 39 градусов Цельсия.

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    Мария Грушко
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