Из Windows удалят текстовый редактор WordPad

Microsoft удалит текстовый редактор WordPad из новой версии Windows 11

Корпорация Microsoft удалит текстовый редактор WordPad в следующем обновлении Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

«WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows», — подчеркнули в компании. В корпорации отметили, что рекомендуют открывать текстовые документы различных форматов в более продвинутом редакторе Microsoft Word или во встроенном в операционную систему «Блокноте».

Программа WordPad появилась в операционных системах от Microsoft почти 30 лет назад, впервые текстовый редактор заметили в Windows 95. По словам журналистов, в компании редко добавляли новые функцию в программу — так, WordPad обновляли с выходом Windows 7 и 8.

Также авторы издания подчеркнули, что встроенный редактор был достаточно ограничен и «не привлекал внимания пользователей». В материале говорится, что WordPad, скорее всего, останется только в актуальной версии ОС — в Windows 12, выход которой может состояться в 2024 году, устаревшей программы уже не будет.

В середине августа Microsoft начала тестирование обновления Windows 11, в котором появилась возможность удаления большего числа встроенных программ. В частности, пользователи смогут избавиться от приложений Cortana, «Камера», «Фотографии», «Люди» и «Удаленный рабочий стол».