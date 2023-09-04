Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:39, 4 сентября 2023Ценности

Зендея снялась в оголяющем тело наряде

Фото: @zendaya

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя звезда сериала «Эйфория» запечатлена в пышной юбке и оголяющей тело кофте, под которой надет крошечный бюстгальтер серебристого цвета. При этом визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых оттенках, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в гладкую прическу.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Самая красивая женщина в Голливуде», «Какая красивая», «Прекрасная Зендея», «Тому абсолютно повезло», «Королева», — высказывались они.

В августе Зендея снялась в откровенных нарядах для журнала Elle. Так, на одном из кадров знаменитость предстала перед камерой в красных бюстгальтере и трусах бренда Dilara Findikoglu общей стоимостью 1574 доллара (примерно 140 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    Россияне пережили самый жаркий август в истории

    Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

    В Китае официально подтвердили отказ Си Цзиньпина ехать на саммит G20

    Отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

    Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте в Клязьминском водохранилище

    ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

    Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

    Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

    Московские подростки попробовали себя в 200 профессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости