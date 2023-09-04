Зендея снялась в оголяющем тело наряде

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя звезда сериала «Эйфория» запечатлена в пышной юбке и оголяющей тело кофте, под которой надет крошечный бюстгальтер серебристого цвета. При этом визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых оттенках, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в гладкую прическу.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Самая красивая женщина в Голливуде», «Какая красивая», «Прекрасная Зендея», «Тому абсолютно повезло», «Королева», — высказывались они.

В августе Зендея снялась в откровенных нарядах для журнала Elle. Так, на одном из кадров знаменитость предстала перед камерой в красных бюстгальтере и трусах бренда Dilara Findikoglu общей стоимостью 1574 доллара (примерно 140 тысяч рублей).