Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

СК по Красноярскому краю: завершено дело 23-летней давности об убийстве девушек

В Красноярском крае следователи Следственного комитета завершили расследование уголовного дела 23-летней давности об убийстве двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщил региональный главк СК.

ЧП произошло в городе Кодинске в июне 2000 года. Выяснилось, что жертвы пришли в гараж к подозреваемому мужчине и потребовали отдать долг в 800 рублей. Тот забил 16-летних девушек до смерти кувалдой, после чего выбросил тела в яму рядом с гаражом и скрылся.

В марте по подозрению в этом убийстве арестовали 42-летнего жителя Красноярска. Позднее он сознался в преступлении.

Ранее в Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы. Синарский районный суд поместил его в СИЗО до 10 октября. Тело подростка нашли в лесу в ночь на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист.