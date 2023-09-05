Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:06, 5 сентября 2023Силовые структуры

Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

СК по Красноярскому краю: завершено дело 23-летней давности об убийстве девушек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Красноярском крае следователи Следственного комитета завершили расследование уголовного дела 23-летней давности об убийстве двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщил региональный главк СК.

ЧП произошло в городе Кодинске в июне 2000 года. Выяснилось, что жертвы пришли в гараж к подозреваемому мужчине и потребовали отдать долг в 800 рублей. Тот забил 16-летних девушек до смерти кувалдой, после чего выбросил тела в яму рядом с гаражом и скрылся.

В марте по подозрению в этом убийстве арестовали 42-летнего жителя Красноярска. Позднее он сознался в преступлении.

Ранее в Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы. Синарский районный суд поместил его в СИЗО до 10 октября. Тело подростка нашли в лесу в ночь на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

    Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

    В российском городе загорелось двухэтажное здание

    Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

    Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

    Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

    Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

    Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

    Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

    В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости