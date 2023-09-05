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15:28, 5 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала предложения Франции по новой архитектуре безопасности

Захарова: РФ не в курсе предложений Франции по новой архитектуре безопасности

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия не в курсе предложений Франции по новой архитектуре европейской безопасности. Так информацию об официальных предложениях Парижа прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Нам ничего не известно о каких-либо официальных предложениях Парижа на этот счет», — заявила дипломат.

Она отметила, что нет никаких оснований обсуждать данный вопрос сегодня так, как это делает французская сторона. По ее словам, это абсолютно бессодержательно с учетом роли Франции в затягивании украинского конфликта.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе. Министр подчеркнула, что Россия существует и будет существовать, а история и география показывают, что значительная часть страны находится в европейской части, поэтому нужно учитывать этот фактор при выстраивании будущей архитектуры безопасности.

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    Семен Александров
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