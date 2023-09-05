Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маркета Вондроушова
Завтра
19:00 (Мск)
Мэдисон Кис
US Open (ж)
Тейлор Фритц
Сегодня
20:30 (Мск)
Новак Джокович
US Open (м)
Лаура Зигемунд
Завтра
19:00 (Мск)
Виктория Азаренко
US Open — парный разряд (ж)
Елена Остапенко
Сегодня
19:15 (Мск)
Кори Гауфф
US Open (ж)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
18:21, 5 сентября 2023Спорт

В Федерации синхронного плавания осудили решение World Aquatics

В Федерации синхронного плавания России назвали ударом решение World Aquatics

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Федерации синхронного плавания России осудили решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о допуске отечественных спортсменов в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Федерации назвали случившееся ударом по виду спорта, так как из 11 дисциплин россияне смогут выступить в четырех: мужское и женское соло, техническая и произвольная программы. По их мнению, на Олимпийских играх 2024 года в Париже россияне не примут участие в групповых упражнениях и в дуэте.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

    Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

    В российской школе произошло массовое увольнение учителей

    Названа причина возможного повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

    Поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео

    Генпрокуратуру попросили арестовать актера Панина при возвращении в Россию

    В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

    В Грузии отказались поддерживать инициативу о переносе празднования Дня Победы

    Инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза

    Назван срок начала использования цифрового рубля в международных расчетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости