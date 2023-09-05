В Федерации синхронного плавания осудили решение World Aquatics

В Федерации синхронного плавания России назвали ударом решение World Aquatics

В Федерации синхронного плавания России осудили решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о допуске отечественных спортсменов в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Федерации назвали случившееся ударом по виду спорта, так как из 11 дисциплин россияне смогут выступить в четырех: мужское и женское соло, техническая и произвольная программы. По их мнению, на Олимпийских играх 2024 года в Париже россияне не примут участие в групповых упражнениях и в дуэте.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

