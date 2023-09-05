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16:21, 5 сентября 2023Россия

В Госдуме порассуждали о перспективе применения ядерного оружия на Украине

Депутат Госдумы Гурулев допустил ядерные удары по аэродромам Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По украинским аэродромам может быть нанесен ядерный удар в случае передачи Вооруженным силам Украины тактического ядерного оружия. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым. Фрагмент эфира парламентарий разместил в Telegram.

При возникновении риска появления у Киева ядерных зарядов вытекающие из этого угрозы «должны быть парированы», пояснил депутат.

На утверждение Соловьева о том, что обещанные Киеву самолеты F-16 могут нести ядерные заряды, Гурулев заявил, что Россия должна дать на развертывание этих самолетов жесткий ответ. «Мы должны сказать, что как только шасси F-16 коснутся аэродромов Украины, то сразу прилетит ядерная дубина, никакие украинцы тогда ничего не подвесят туда», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие в случае успеха украинского контрнаступления. Таким образом, противостоящие «наступлению укробандеровцев при поддержке НАТО» российские военнослужащие предотвращают мировой конфликт, отметил он.

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    Алан Босиков
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