Ведущая «Дома-2» показала новый загородный дом

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала подписчикам интерьер нового коттеджа

Российская певица, бывшая участница группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова закончила ремонт в новом двухэтажном особняке в Подмосковье. Часть интерьера женщина показала своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В коттедже уже завершены отделочные работы, сейчас мастера устанавливают в нем мебель. Певица заявила, что сможет переехать с семьей в новый загородный дом через неделю. Орлова не рассказала о судьбе старого жилья, но подробно описала устройство будущего дома и провела по нему экскурсию.

Звезда показала подписчикам две кухни, кабинет с выходом во двор, гардеробную, винную комнату с восемью стеллажами до потолка, кинотеатр минимум на 16 человек, прачечную и домашний салон красоты с профессиональным оборудованием. В интерьере преимущественно использованы натуральные материалы.

Орлова также продемонстрировала огромную гостиную с панорамными окнами. Комната выполнена в темных тонах с золотыми вставками, паркет выложен «елочкой», а на потолке расположены золотые трековые светильники.

Переезд певицы и ее семьи в новый дом немного задержался — звезда планировала завершить ремонт в июне. Начались работы около года назад.