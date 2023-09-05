В Москве обнаружили спрятанный в портфеле беспилотник кустарного производства

Mash: в Москве обнаружили спрятанный в портфеле БПЛА кустарного производства

На проспекте Сахарова в Москве обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) кустарного производства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник находился в мужском портфеле посреди улицы. Прибывшие специалисты увезли дрон на экспертизу.

Telegram-канал Shot уточняет, что инцидент произошел возле аналитического центра при Правительстве России. По информации канала, БПЛА был вертолетного типа. Взрывчатых веществ в нем не обнаружили.