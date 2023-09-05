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17:44, 5 сентября 2023Ценности

Российский врач раскрыла простой способ защиты от облысения

Фото: Unsplash

Врач-трихолог, доктор медицинских наук и профессор Юлия Галлямова раскрыла россиянам простой способ, помогающий предотвратить потерю волос. Ее комментарий публикует издание «Газета.Ru».

По словам медика, от облысения способно защитить постоянное ношение кепки. «Это обязательный инструмент для закрытия лысины. Если у мужчины уже выпали волосы, то, соответственно, у него нет дополнительной защиты, и солнечные лучи агрессивно воздействуют на его кожу, могут вызвать различные заболевания. Если у мужчины еще достаточное количество волос, он не носит кепку и очень часто бывает на открытом воздухе, это тоже чревато выпадением, потому что солнечные лучи могут вызвать различные заболевания», — пояснила она.

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При этом доктор уточнила, что упомянутый головной убор необходимо регулярно стирать, чтобы не спровоцировать появление воспалений на лбу. «Когда жарко, носят кепку, но не стирают, не моют, естественно, появляется инфекция, и от трения могут возникнуть какие-то высыпания», — предупредила Галлямова.

В августе трихолог Наталия Жовтан раскрыла россиянам главную причину появления перхоти. По словам врача, перхоть как самостоятельная проблема возникает вследствие неправильной работы сальных желез. Она пояснила, что это приводит к размножению патогенной микрофлоры кожи головы и вызывает воспаление в волосяных фолликулах.

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    Екатерина Ештокина
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