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18:02, 5 сентября 2023Среда обитания

Бросившую в мэра российского города ботинком женщину переселили в аварийный дом

Жительницу сахалинского Углегорска переселили из ветхого жилья в аварийный дом

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительницу сахалинского Углегорска Людмилу Аникееву переселили из ветхого жилья в аварийный дом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщина стала известна после того, как кинула заплесневевшим от сырости ботинком в мэра города Дмитрия Цуканова, рассказывая о проблемах с жильем.

Как сообщила Аникеева, в новом доме затоплен подвал, поэтому в квартире сыро и пахнет тиной, а мебель и двери разбухли. По ее словам, на встречу с губернатором женщину не пускает полиция, а мэр жалобы игнорирует. Квартира же в новостройке, которую ей изначально предлагали, «исчезла».

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Дом, где ранее проживала женщина с мужем и ребенком, признали аварийным в 2014 году. В 2020-м его стали расселять, а Аникеевой предложили небольшую однокомнатную квартиру, куда семья переезжать отказалась. В итоге они жили в ветхом доме одни, при этом из-за грунтовых вод он покрылся трещинами, также фундамент дома был «разломан».

Женщина жаловалась на ситуацию мэру, но власти не реагировали на происходящее. В августе 2022-го Аникеева пришла на встречу с Цукановым и сообщила ему о непригодности жилья, где и бросила в чиновника ботинок. Видео завирусилось в интернете.

После этого на ситуацию обратил внимание полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Происходящее он назвал безобразием. Власти города через несколько дней заявили, что женщина получит новую «двушку». Однако вместо этого семью переселили в аварийный дом 1964 года постройки — почти в два раза старше предыдущего.

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    Мария Черкасова
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