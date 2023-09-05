Мужчина прокатил огромного быка в легковушке и попал на видео

NCN: полиция в США задержала водителя с огромным быком на переднем сиденье

Полиция в американском городе Норфолк, штат Небраска, задержала мужчину, который вез на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля огромного быка породы ватусси. О попавшем на видео инциденте сообщает News Channel Nebraska (NCN).

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение, что на въезде в город находится машина с быком в салоне. Полицейские предположили, что кто-то решил прокатить на машине теленка или другое некрупное животное. Но оказалось, что мужчина вез огромного быка породы ватусси по кличке Хауди Дуди. Водителем специально переоборудованной легковушки оказался владелец животного Ли Мейер.

Полицейские остановили водителя, провели проверку и выписали ему предупреждение. Они потребовали, чтобы мужчина как можно скорее покинул город и вернул животное домой. Кроме того, фермера оштрафовали за нарушение ПДД и наличие животного в автомобиле.

Ватусси — африканская порода крупного рогатого скота. Масса самцов может достигать 800 килограммов, самок — 550. Один из наиболее заметных признаков этой породы — очень длинные рога, размах которых может достигать 2,5 метра.

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