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15:06, 5 сентября 2023Экономика

Отказавшийся от российского паспорта бизнесмен пожаловался на дискриминацию

FT: отказавшийся от паспорта России Герко будет судиться из-за дискриминации

Фото: Tanya_Terekhina / Shutterstock/ Fotodom

Трейдинговая компания XTX Markets во главе с основателем Александром Герко будет судиться с инвестфондами Aviva и Legal & General (LGIM) из-за дискриминации. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Поводом для исковых заявлений стал отказ вышеуказанных компаний принимать от XTX средства в некоторые из их фондов. При этом ответчики отрицают факт какой-либо дискриминации, объясняя свое решение «чрезвычайно осторожным подходом» к соблюдению санкционного режима.

В то же время XTX не стал требовать с Aviva и LGIM компенсации. По мнению представителей XTX, ответчики нарушили закон Великобритании «О равенстве», за что должны понести ответственность. «Мы предпринимаем юридические действия <...>, чтобы подчеркнуть такую дискриминацию и создать прецедент для помощи другим, кто подвергался и продолжает подвергаться такому же обращению», — пояснил соруководитель юридического отдела XTX Сунил Самани.

В августе 2022 года компания подала аналогичный иск к бухгалтерской фирме Mazars, которая отказалась предоставлять услуги по расчету заработной платы сотрудникам из-за того, что Герко имеет гражданство России. В конце января 2023-го газета The Sunday Times назвала его главным налогоплательщиком Великобритании — к тому времени бизнесмен перевел в казну королевства в общей сложности 487 миллионов фунтов (602,8 миллиона долларов).

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    Анатолий Акулов
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