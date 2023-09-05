Китаю предрекли вечное отставание от США

Bloomberg: экономика Китая не сможет превзойти американскую

В ближайшее время Китай не сможет претендовать на статус крупнейшей экономики мира, считают экономисты Bloomberg Economics. Они допускают, что страна навечно останется на втором месте после США.

По прогнозу экспертов, ВВП КНР превзойден ВВП США только к середине 2040-х годов — и даже тогда китайская экономика обгонит американскую «лишь с небольшим отрывом», а затем сразу снова уступит ей лидерство. До пандемии в Bloomberg Economics ожидали, что экономика Китая надолго обоснуется на первой строчке мирового рейтинга уже в начале следующего десятилетия.

Теперь же экономисты считают, что рост экономики КНР замедлится до 3,5 процента в 2030 году и почти до 1 процента — к 2050 году. Предыдущие прогнозы составляли 4,3 и 1,6 процента соответственно. Другие аналитики, опрошенные изданием, понизили свои прогнозы роста на 2024 год ниже пяти процентов.

Из-за пандемии и кризиса в секторе недвижимости в 2022 году экономика Китая выросла на три процента, что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия. Экономисты надеялись на ее бурное восстановление в 2023 году, однако эти надежды не оправдались — экспорт стал сокращаться, а спад на рынке недвижимости усугубился.

Экономика Китая также сталкивается с более «глубокими и долгосрочными проблемами», отмечает Bloomberg. В 2022 году население страны сократилось впервые за 60 лет, что вызвало обеспокоенность аналитиков по поводу снижения производительности труда. Кроме того, доверие инвесторов подорвало жесткое регулирование некоторых отраслей со стороны китайских властей, а также напряженность в отношениях с США и другими западными странами.

США, напротив, превзошли ожидания экономистов в 2023 году — ВВП рос лучше прогнозов из-за стабильного рынка труда, высоких потребительских расходов и умеренной инфляции, отмечает Bloomberg.

Ранее на неспособность Китая конкурировать с США и другими сильными экономиками указала консалтинговая фирма Terry Group. Главной причиной отставания КНР аналитики назвали старение населения и сокращение доли граждан трудоспособного возраста. В ООН ожидают, что к 2100 году численность экономически активного населения Китая уменьшится на три пятых.