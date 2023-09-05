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04:01, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о трагических последствиях коррупции

Глава антикоррупционного центра Каленюк: ВСУ несут потери из-за коррупции

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Коррупция ставит под угрозу жизнь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, ее слова передает издание The New York Times.

Она подчеркнула, что в случае недостаточно эффективной защиты государственных средств военнослужащие могут остаться без оружия, что приведет к потерям.

Украинский президент Владимир Зеленский лично занялся проблемой коррупции в военкоматах страны. Так, глава государства уволил всех региональных сотрудников, ответственных за призыв на военную службу. Кроме того, были проведены обыски более чем в 200 призывных пунктах.

Зеленский также предложил приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения.

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    Марина Совина
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