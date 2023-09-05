В европейской стране сообщили о необычном случае заражения лихорадкой денге

ECDC: в Италии выявили необычный «локальный» случай заражения лихорадкой денге

Лихорадка денге, вирусное заболевание, вызывающее в тяжелых случаях геморрагический шок, распространяется в Италии — в районе озера Гарда зафиксирован первый «локальный» случай заражения. Об этом сообщает Gazzetta dell' Emilia со ссылкой на отчет Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Газета пишет, что заражение вирусом, который еще называют «костоломной лихорадкой», стало необычным, поскольку граждане приобрели заболевание непосредственно на территории страны. При этом ранее денге заражались туристы, приезжающие из тропических стран.

Таким образом, число заболевших в регионе выросло до восьми. Власти Италии принимают меры безопасности для сдерживания местной эпидемии. На улицах пораженных районов распыляют инсектициды, а в больницах повышен уровень тревоги.

Ранее стало известно, что лихорадка денге и малярия начали также угрожать России — такие риски появились на фоне резкого изменения климата. Комары могут стать переносчиками опасных заболеваний из-за резкого потепления, которое до этого было нехарактерно для страны.