Врач объяснил причины долголетия жителей трех регионов России

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины долголетия жителей трех регионов России — Москвы, Дагестана и Ингушетии. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

«Ингушетия и Дагестан — области, где генетически обусловленное долгожительство. (...) Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих», — раскрыл доктор особенность жизни в этих регионах.

Мясников подчеркнул, что жители Москвы доживают до преклонных лет по другой причине. Он связал это с уровнем медицины в столице. По словам врача, москвичи тщательно следят за своим здоровьем.

5 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Москве, Ингушетии и Дагестане средняя продолжительность жизни поднялась выше 78 лет.

Ранее Мясников развенчал миф о пользе оливкового масла. Он обратил внимание россиян на то, что народный способ чистить печень с помощью этого продукта не отличается эффективностью. Специалист добавил, что масло также увеличивает риск артритов.