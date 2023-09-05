Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в трех регионах России

Мурашко заявил о трех регионах с продолжительностью жизни выше 78 лет

Величина ожидаемой продолжительности жизни поднялась выше 78 лет в трех регионах России: Москве, Ингушетии и Дагестане. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов, пишет «Интерфакс».

Еще 26 регионов страны перешли границу среднероссийского показателя, который составляет около 73,4 года, добавил министр.

В июне Мурашко сообщал, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России достиг 73,4 года, превысив допандемийный показатель.

О том, что главной задачей здравоохранения России является увеличение продолжительности жизни до 78 лет, глава Минздрава говорил в конце 2021 года.