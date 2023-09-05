За заведующую российским детсадом вступились после откровенной фотосессии

Мать воспитанника детсада вступилась за заведующую после откровенной фотосессии

Мать одного из воспитанников детсада № 227 в Красноярске в беседе с «Лентой.ру» вступилась за заведующую, которая столкнулась с жалобами из-за эротической фотосессии в соцсетях.

Ранее директора учреждения уволили после появления в СМИ снимков откровенного характера. На кадрах покрытая татуировками заведующая позировала с обнаженной с грудью, замазанной веществом белого цвета. Помимо размещения эротических фотографий, ее обвинили в хамском отношении к родителям и сотрудникам, поборах, а также в урезании зарплат.

«Каждый вправе жить как хочет. Ничего плохого про нее сказать не могу. Лично не сталкивалась, и воспитатели ничего по этому поводу не говорят. Надеюсь, что не так все и плохо. Главное, человека зря бы не наказали», — прокомментировала ситуацию женщина.

Она также высказалась об обвинении в поборах со стороны заведующей.

«Мы решаем совместно с родителями, что нужно детям для учебного года. Ну, собирали на краску, чтобы покрасить и обустроить детскую площадку, но сейчас везде же так, и в школах постоянно собирают то на шторы, то на ремонт», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Ранее в Екатеринбурге завуча лицея уволили после «ЛГБТ-танца» учеников. По словам мэра города Алексея Орлова, ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев «такие штучки» не оценили.

