Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 5 сентября 2023Россия

За заведующую российским детсадом вступились после откровенной фотосессии

Мать воспитанника детсада вступилась за заведующую после откровенной фотосессии

Фото: LOGAN WEAVER / Unsplash

Мать одного из воспитанников детсада № 227 в Красноярске в беседе с «Лентой.ру» вступилась за заведующую, которая столкнулась с жалобами из-за эротической фотосессии в соцсетях.

Ранее директора учреждения уволили после появления в СМИ снимков откровенного характера. На кадрах покрытая татуировками заведующая позировала с обнаженной с грудью, замазанной веществом белого цвета. Помимо размещения эротических фотографий, ее обвинили в хамском отношении к родителям и сотрудникам, поборах, а также в урезании зарплат.

«Каждый вправе жить как хочет. Ничего плохого про нее сказать не могу. Лично не сталкивалась, и воспитатели ничего по этому поводу не говорят. Надеюсь, что не так все и плохо. Главное, человека зря бы не наказали», — прокомментировала ситуацию женщина.

Она также высказалась об обвинении в поборах со стороны заведующей.

«Мы решаем совместно с родителями, что нужно детям для учебного года. Ну, собирали на краску, чтобы покрасить и обустроить детскую площадку, но сейчас везде же так, и в школах постоянно собирают то на шторы, то на ремонт», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Ранее в Екатеринбурге завуча лицея уволили после «ЛГБТ-танца» учеников. По словам мэра города Алексея Орлова, ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев «такие штучки» не оценили.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    В «Арисе» раскрыли условия нового контракта с Кокориным

    Пользователи Reddit рассказали об изменивших их жизнь незначительных решениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости