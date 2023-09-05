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19:07, 5 сентября 2023Путешествия

У россиянина случился сердечный приступ при восхождении на гору в Ингушетии

У туриста из Ростова случился сердечный приступ при подъеме на гору в Ингушетии

Фото: Fabrizio Conti / Unsplash

У российского туриста из Ростова-на-Дону случился сердечный приступ во время восхождения на Столовую гору в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Уточняется, что 71-летний россиянин почувствовал себя плохо в горном Джейрахском районе. Спасти мужчину не удалось. Его эвакуировали с горы сотрудники спасательного отряда. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов отправились на действующий вулкан Барановского на Курильских островах и пропали без вести. Пропавшими после восхождения на вулкан числятся 47-летний и 37-летняя жители Уфы. Их маршрут не был согласован с МЧС.

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    Зарина Дзагоева
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