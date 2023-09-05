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17:33, 5 сентября 2023Экономика

Госслужащих одной страны переведут на четырехдневную рабочую неделю

Bloomberg: Шотландия протестирует четырехдневную рабочую неделю для госслужащих

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Шотландии планируют начать 12-месячное тестирование четырехдневной рабочей недели для государственных служащих. Пилотный проект затронет сотрудников ряда департаментов и агентств, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что о начале тестирования во вторник, 5 сентября, объявит первый министр страны и лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсуф. Предполагается, что введение четырехдневной рабочей недели должно улучшить баланс между работой и личной жизнью сотрудников государственных ведомств, а также подтолкнуть представителей частного бизнеса к аналогичному шагу.

Подобный эксперимент — не первый в истории Великобритании. В прошлом году в королевстве уже проводили полугодичное тестирование четырехдневного рабочего режима почти для 3000 сотрудников из 61 организации. Тогда результаты пилотного проекта превзошли ожидания аналитиков.

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Так, большинство участвовавших в эксперименте работодателей на фоне увеличения доходов компаний, а также снижения кадровой текучки и уровня психологического выгорания сотрудников, сохранили пробный график даже после окончания тестирования. Схожие итоги были зафиксированы в США, Ирландии и Австралии.

В конце июля аналитики некоммерческой организации 4 Day Week Global (4DWG), базирующейся в Новой Зеландии, представили новые данные по тестированию четырехдневной рабочей недели в ряде стран с развитой экономикой, включая США, Австралию и Великобританию. По итогам исследования выяснилось, что за время эксперимента выручка фирм увеличилась в среднем на 15 процентов, а треть сотрудников заявили, что у них уменьшилось желание уволиться.

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    Анатолий Акулов
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