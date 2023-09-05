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20:31, 5 сентября 2023Путешествия

Море в Анапе приобрело необычный цвет

«КП-Новосибирск»: море в Анапе зацвело и позеленело из-за водорослей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Море в Анапе приобрело зеленый цвет из-за водорослей. Об этом сообщило издание «КП-Новосибирск».

По данным сайта, вода необычного цвета наблюдается на центральном пляже города, а также в курортном поселке Джемет. Побережье заполнено грязно-зеленой тиной, ковер водорослей также плавает в воде.

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Как пишет «КП», растения прилипают к телу, но это не останавливает купающихся, которые просто заходят поглубже в воду. Отмечается, что водоросли безопасны для человека, причем некоторые из них используются в косметической промышленности.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал порталу «Блокнот Анапа», что море на курорте останется зеленым до конца сентября. «Необходим сильный северный или северо-восточный ветер. Также водоросли уйдут, когда вода в море начнет охлаждаться», — уточнил специалист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Анапу «фантастическим местом» для отдыха. Она отметила, что курорты Краснодарского края никогда не подведут.

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    Мария Борисова
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