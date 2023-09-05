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15:58, 5 сентября 2023Моя страна

В Рязанской области пройдет грибной фестиваль

Фестиваль «В Рязани — грибы с глазами» пройдет 30 сентября

Фото: Pxhere

В селе Ласково Рязанской области 30 сентября пройдет грибной фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по развитию туризма «Интерфакс», ежегодный праздник начнется с чемпионата по сбору грибов.

Отмечается, что в местных сосновых и еловых угодьях ежегодно собирают рекордный урожай грибов, среди которых особенно выделяются польские белые и боровики — именно из них каждый год участники фестиваля готовят суп, главное угощение для гостей фестиваля.

В частности, в прошлом году было приготовлено и съедено более ста литров такого супа. В пресс-службе не исключили, что в этом году рекорд может быть побит.

Ранее сообщалось, что в Чувашии пройдет грибной фестиваль с дискотекой и супом от шеф-повара.

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    Варвара Кошечкина
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