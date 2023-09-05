Названа портящая волосы распространенная ошибка в уходе

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала распространенную ошибку в уходе, которая портит волосы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok, который насчитывает 80,1 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом rachelvalentinehair заявила, что после мытья головы нельзя тереть пряди полотенцем. Чтобы высушить локоны, достаточно аккуратно их промокнуть, уточнила она. По словам юзерши, иначе волосы сильно повреждаются и путаются.

Кроме того, блогерша добавила, что после упомянутого действия необходимо нанести несмываемый кондиционер. «Вам нужно относиться к несмываемому кондиционеру как к праймеру перед нанесением макияжа. Он разгладит ваши волосы, сделает блестящими и позволить легче их расчесать», — объяснила она.

Ранее парикмахер Мэтт Ньюман из США назвал быстрый способ придать объем волосам. Инфлюэнсер зафиксировал переднюю часть волос заколкой-крабиком таким образом, чтобы убрать пряди вокруг лба. Затем он нанес сухой шампунь на упомянутую область и просушил ее феном с холодным воздухом.

