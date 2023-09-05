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14:23, 5 сентября 2023Ценности

Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Парикмахер Мэтт Ньюман из США назвал быстрый способ придать объем волосам. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте, который насчитывает почти два миллиона подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом @mattloveshair зафиксировал переднюю часть волос заколкой-крабиком таким образом, чтобы убрать пряди вокруг лба. Затем он нанес сухой шампунь на упомянутую область и просушил ее феном с холодным воздухом.

В заключение блогер снял аксессуар и показал результат. На размещенных кадрах видно, что длинные волосы мужчины приобрели прикорневой объем.

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Пользователи сети оценили рекомендацию юзера в комментариях под постом, который набрал более 248 тысяч просмотров. «Ваше видео изменило мою жизнь, спасибо», «Ты гений. Я рада, что нашла тебя», «Надо попробовать», — написали они.

Ранее ведущий косметолог бренда MIXIT Ирина Галко раскрыла опасность применения перца для роста волос. По словам эксперта, в списке народных средств по уходу за волосами одну из первых строчек занимают перечные маски. Сотрудница производителя косметики рассказала, что неосторожное применение перца в неравных пропорциях может привести к ожогам, раздражению и шелушению кожи головы.

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    Екатерина Ештокина
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