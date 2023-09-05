В Армении опровергли превращение страны в «антироссийский инструмент» на Кавказе

Рубен Рубинян: Армения не является антироссийским инструментом на Южном Кавказе

Армения не является «антироссийским инструментом» на Южном Кавказе, в таком утверждении нет никакой логики. Об этом вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян высказался в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, страна всегда выполняла свои союзнические обязательства и «ставила себя вне геополитических столкновений». При этом он подчеркнул, что Ереван не отдавал предпочтение в размещении в приграничных районах Армении наблюдателям Европейского союза (ЕС) вместо наблюдателей от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рубинян также уточнил, что соответствующее политическое решение было принято еще в октябре 2022 года в Праге.

Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает ошибочной зависимость республики от России в сфере безопасности. При этом глава правительства указал на то, что в настоящий момент Ереван занимается диверсификацией в этом направлении.