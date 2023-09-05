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12:16, 5 сентября 2023Наука и техника

Главный ИТ-пикник года собрал более 30 тысяч ИТ-специалистов

Более 30 тысяч ИТ-специалистов приняли участие в ИТ-пикнике в Москве

Кадр: «Известия»

Крупнейший однодневный ИТ-фестиваль для всей семьи, прошедший в музее-заповеднике Коломенское 2 сентября, собрал более 30 тысяч специалистов ИТ-профессий, а также членов их семей. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Мероприятие, которое состоялось в Москве, собрало на одной площадке 30 тысяч разработчиков, дизайнеров, продуктовых аналитиков, ИТ-инженеров и специалистов других связанных с этой сферой профессий, а также членов их семей. В общей сложности мероприятие посетили сотрудники более чем пяти тысяч компаний.

Во время пикника у гостей была возможность встретиться с учеными, ведущими популяризаторами науки, известными экспертами крупных ИТ-компаний, завести новые знакомства и поучаствовать в нескольких десятках интерактивов, а также подробнее узнать о последних разработках и посетить мастер-классы. Отмечается, что на мероприятии была широко представлена научпоп-программа — можно было не только посетить лекции от популяризаторов науки, но и познакомиться с современными роботами, пройти космические квизы и узнать о самых интересных разработках в области электричества.

На протяжении всего дня на фестивале работали пять лекториев, на которых желающие могли перенять опыт представителей более 20 крупнейших компаний ИТ-отрасли. Кроме того, на ИТ-пикнике специалисты разбирали различные рабочие кейсы.

Ранее сообщалось, что в роли организаторов ИТ-пикника выступили «Тинькофф», одна из крупнейших конференций в России для ИТ-специалистов CodeFest и «Мельница» — устроитель музыкальных фестивалей Park Live, «Пикник Афиши» и Maxidrom.

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    Варвара Кошечкина
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