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22:10, 5 сентября 2023Мир

В США высказались о позиции России по Украине

Джейк Салливан: Вашингтон не ожидает изменений позиции России по Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Nathan Howard — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

В Вашингтоне не ожидают, что позиция России по Украине изменится в текущем года. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

«Мы не ожидаем, что Россия изменит свою позицию по Украине в этом году», — отметил он.

Салливан сообщил, что президент США Джо Байден во время поездки в Индию на саммит G20 будет затрагивать тему Украины в ходе переговоров.

В августе Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был осведомлен о мощности линии российской обороны перед контрнаступлением ВСУ. По его словам, США не считают тупиковой сложившуюся на Украине ситуацию и продолжат направлять Киеву необходимые средства поддержки.

При этом член палаты представителей США Энди Харрис заявлял, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он выступил против выделения американскими властями Киеву нового финансового транша и призвал к проведению мирных переговоров.

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    Марина Совина
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