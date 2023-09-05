Появились кадры с места падения беспилотника в Истринском районе под Москвой

Глава Истры опубликовала кадры с места падения беспилотника в Подмосковье

В сети появились кадры с места падения беспилотника в Истринском районе Подмосковья. Их публикует глава Истры Татьяна Витушева в Telegram-канале.

На кадрах видны обломки упавшего дрона — провода и часть его корпуса.

Беспилотник упал в Истринском районе Подмосковья в ночь на вторник, 5 сентября, в результате оказался поврежден бытовой объект. Предварительно, обломки дрона рухнули на гараж, где хранились газовые баллоны.

Помимо Подмосковья, беспилотники сбили в Калужской и Тверской областях — все они направлялись в сторону столицы. В сети опубликовали кадры момента уничтожения дрона в Тверской области.

Из-за ограничений в аэропортах Москвы, связанных с попыткой беспилотников атаковать столицу, на другие аэродромы ушли 5 рейсов. Сейчас все аэропорты столицы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.