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07:21, 5 сентября 2023Россия

Момент уничтожения дрона в Тверской области попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника в Тверской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тверской области области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На снятых с видеорегистратора кадрах видна вспышка, которая появляется в небе. За световой вспышкой следует глухой звук взрыва. По данным авторов канала, дрон сбили в районе села Завидово.

В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сначала средства противовоздушной обороны сбили дроны в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. Тогда оказался поврежден бытовой объект.

Еще один беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Тверской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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    Анастасия Шейкина
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