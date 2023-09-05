Из-за ограничений в аэропортах Москвы 5 рейсов ушли на другие аэродромы

Росавиация: из-за ограничений в Москве 5 рейсов ушли на другие аэродромы

Из-за ограничений в аэропортах Москвы, связанных с попыткой беспилотников атаковать столицу, на другие аэродромы ушли 5 рейсов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

В федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что из-за попытки пролета беспилотника к Москве временно приостановили вылеты и прилеты аэропорты Внуково и Шереметьево. Сейчас все аэропорты столицы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Согласно данным «Яндекс Расписания», из-за попытки атаки беспилотника во Внуково задержали 10 рейсов, отменили три, в Шереметьево и Домодедово задержали по два рейса.

В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сначала средства противовоздушной обороны сбили дроны в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. Тогда оказался поврежден бытовой объект районе Истры.

Еще один беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Тверской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.