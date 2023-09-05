Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 5 сентября 2023Россия

Гладков показал последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки с места глава приграничного российского региона опубликовал с своем Telegram-канале во вторник, 5 сентября.

Он уточнил, что Украина атаковала из артиллерии село Козинка Грайворонского городского округа — по населенному пункту прилетело восемь мин. Снарядами повредило одиннадцать частных жилых домов и один автомобиль.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Также частично повредили линии электро- и газоснабжения. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны, добавил Гладков. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. 2 сентября регион атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов не менее семи раз.

С октября 2022 года на территории субъекта действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    В «Арисе» раскрыли условия нового контракта с Кокориным

    Пользователи Reddit рассказали об изменивших их жизнь незначительных решениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости