Гладков показал последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки с места глава приграничного российского региона опубликовал с своем Telegram-канале во вторник, 5 сентября.

Он уточнил, что Украина атаковала из артиллерии село Козинка Грайворонского городского округа — по населенному пункту прилетело восемь мин. Снарядами повредило одиннадцать частных жилых домов и один автомобиль.

Также частично повредили линии электро- и газоснабжения. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны, добавил Гладков. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. 2 сентября регион атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов не менее семи раз.

С октября 2022 года на территории субъекта действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.