GT: прозрачность перевозки будет ключом к возобновлению зерновой сделки

Обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна — ключ к возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает Global Times.

По словам Цуй Хэна, вопрос в том, как контролировать транспортировку приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма.

Специалист отметил, что успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад соблюдать соглашение, включая создание справедливого и эффективного механизма надзора третьей стороны. Это гарантирует то, что использование зерновой сделки для поставки вооружений не повторится в будущем, подчеркнул он.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдогана призвал Украину смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Россией шаги по зерновой сделке. Кроме того, он назвал справедливыми ожидания Москвы по черноморской инициативе.