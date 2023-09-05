Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:31, 5 сентября 2023Экономика

В Китае назвали ключ к возобновлению зерновой сделки

GT: прозрачность перевозки будет ключом к возобновлению зерновой сделки

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна — ключ к возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает Global Times.

По словам Цуй Хэна, вопрос в том, как контролировать транспортировку приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма.

Специалист отметил, что успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад соблюдать соглашение, включая создание справедливого и эффективного механизма надзора третьей стороны. Это гарантирует то, что использование зерновой сделки для поставки вооружений не повторится в будущем, подчеркнул он.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдогана призвал Украину смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Россией шаги по зерновой сделке. Кроме того, он назвал справедливыми ожидания Москвы по черноморской инициативе.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

    Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

    В российском городе загорелось двухэтажное здание

    Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

    Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

    Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

    Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

    Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

    Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

    В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости