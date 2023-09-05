Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 5 сентября 2023Россия

Медведев посоветовал «протереть зенки» ищущим проявления геноцида на Украине

Медведев: геноцид на территории Украины совершается с 2014 года Киевом
СюжетНаселение России:

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Международной комиссии ООН, ищущей на Украине проявления геноцида, стоит в первую очередь обратить внимание на действия Киева в отношении населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так он отреагировал на заявление главы комиссии Эрика Месе, который заявил об отсутствии доказательств геноцида со стороны российских военнослужащих. При этом он упомянул большое количество военных преступлений, не указав на то, кем именно они были совершены.

Членам миссии ООН следует «протереть свои зенки» и посмотреть «в сторону преступного киевского режима», сказал Медведев. В частности, оценку надлежит дать действиям Киева, который «топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию», подчеркнул он.

Ранее бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил украинские власти в госизмене. Он объяснил свое предложение тем, что глава государства Владимир Зеленский «совершает геноцид и хочет уничтожить Украину».

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

    Анастасия Решетова нашла необычный способ ответить на слухи об уколах красоты

    На российском нефтегазохимическом заводе загорелся газ

    Бабье лето предрекли только пяти городам России

    На Украине начались массовые обыски

    Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

    Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

    Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

    Психолог рассказала о правильной реакции на пассивную агрессию

    Российский бюджет столкнулся с рекордным долгом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости