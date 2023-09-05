Медведев: геноцид на территории Украины совершается с 2014 года Киевом

Международной комиссии ООН, ищущей на Украине проявления геноцида, стоит в первую очередь обратить внимание на действия Киева в отношении населения Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так он отреагировал на заявление главы комиссии Эрика Месе, который заявил об отсутствии доказательств геноцида со стороны российских военнослужащих. При этом он упомянул большое количество военных преступлений, не указав на то, кем именно они были совершены.

Членам миссии ООН следует «протереть свои зенки» и посмотреть «в сторону преступного киевского режима», сказал Медведев. В частности, оценку надлежит дать действиям Киева, который «топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию», подчеркнул он.

Ранее бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил украинские власти в госизмене. Он объяснил свое предложение тем, что глава государства Владимир Зеленский «совершает геноцид и хочет уничтожить Украину».