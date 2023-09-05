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12:40, 5 сентября 2023Экономика

Одна из моделей Lada Granta стала стоить больше миллиона

Autonews.ru: цены выросли на большинство комплектаций Lada Granta Cross

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Lada Granta Cross в сентябре выросла в цене на 40 тысяч рублей и в максимальной комплектации стала стоить больше миллиона рублей, выяснили корреспонденты Autonews.ru.

Рекомендованная цена такого варианта теперь составляет 1,015 миллиона рублей. На столько же подорожало исполнение автомобиля в комплектации Quest'23 со старшим 106-сильным мотором. Помимо этого, на 40 тысяч рублей выросла цена версии Comfort'23 Light и Comfort'23 — до 945,9 и 964,9 тысячи рублей за машины с 90-сильным мотором и до 994,9 тысячи рублей за Comfort'23 со 106-сильным 16-клапанным двигателем.

Стоимость самых простых версий Comfort Light и Comfort не изменилась и составляет 866,9 и 885,9 тысячи рублей соответственно. Подорожание не затронуло и Quest'23 с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, которая по-прежнему стоит 945,9 тысячи рублей.

Ранее минимальная стоимость Lada Granta поднялась до обещанного концерном предела в 700 тысяч рублей. Самым дешевым вариантом этой наиболее популярной модели «АвтоВАЗа» стала версия Standart за 699,9 тысячи рублей.

Седаны Lada Vesta Cross, серийное производство которых ведется в России с марта 2023 года, также выросли в цене. Прибавка составила 15-20 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

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    Дмитрий Воронин
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