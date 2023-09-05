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14:13, 5 сентября 2023Среда обитания

Раскрыто число мечтающих о жизни своего ребенка в Москве россиян

ВЦИОМ: каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве. Информацию об этом раскрыли во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса граждан, его результаты были опубликованы на сайте организации.

Исследователи отметили, что о жизни своего ребенка в столице мечтают 14 процентов респондентов. Максимальная доля таких граждан была зарегистрирована в 2006-м — тогда она составила 19 процентов. Что касается Петербурга, то его в 2023 году в качестве лучшего города для жизни детей выбрали 10 процентов опрошенных. Таким образом, почти четверть россиян видят в качестве места жительства своих детей два крупнейших города страны.

Согласно мнению каждого второго россиянина (53 процента респондентов), в Москве есть больше возможностей для обеспечения себе и своей семье достойного уровня материального положения по сравнению с регионами. 11 процентов убеждены в обратном и считают, что больше всего таких возможностей доступны за пределами столицы. Более чем треть опрошенных — 39 процентов — верят, что у живущих в Москве больше шансов стать влиятельной персоной.

Что касается образования в столице, то 42 процента респондентов уверены, что столица располагает большим количеством образовательных возможностей. При этом еще 41 процент россиян убежден, что хорошее образование с одинаковым успехом можно получить как в Москве, так и в других городах.

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21 процент респондентов хотели бы, чтобы их ребенок жил в любом крупном городе России, кроме Москвы и Петербурга, а 23 процента — напротив, выбрали бы небольшой город. Каждый десятый желает, чтобы его дети жили в сельской местности. Жизни за границей для своих детей хотели бы семь процентов опрошенных — данный показатель стал минимальным за всю историю наблюдений. При этом зачастую москвичи и петербуржцы отвечали, что предпочли бы, чтобы их дети жили в одном из этих городов, жители крупных городов — в крупных городах, небольших городов — в небольших городах, а селяне — в селах.

Регионы России в глазах опрошенных обогнали Москву по уровню экологии, а также по решению жилищных проблем — по этим параметрам их считают лучшими 67 и 48 процентов граждан соответственно, тогда как столицу — пять и 11 процентов соответственно.

В июле стало известно, что в тройку лучших регионов России для жизни по мнению граждан вошли Краснодарский край, Тюменская и Калининградская области.

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    Полина Кислицына
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