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17:47, 5 сентября 2023Силовые структуры

Украинскому военному дали срок за изнасилование женщины и убийство ее сожителя

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) к 25 годам колонии строгого режима приговорили заместителя командира роты огневой поддержки 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре России.

Как установил суд, 7 апреля 2022 года находившийся в звании старшего лейтенанта офицер ВСУ Сергей Батынский вместе с сослуживцами задержал возле ПАО «Азовмаш» в Мариуполе мужчину и женщину под предлогом проверки документов. На следующий день Батынский, будучи в пьяным, отвел женщину в соседнее помещение и, угрожая ей убийством, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Затем он вернулся в подвал и застрелил ее сожителя.

24 августа Верховный суд ЛНР приговорил военного ВСУ к 16 годам за обстрел мирных жителей.

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    Владимир Седов
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