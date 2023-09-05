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07:45, 5 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Германии и призвала соотечественников учиться у немцев

Блогерша «Дзена» съездила в Германию и удивилась хорошей жизни немцев

Фото: Djtrenershutter / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница и блогер, побывавшая в Германии, удивилась хорошей жизни немецких пенсионеров и призвала соотечественников учиться у них. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь туристка подчеркнула, что пенсионеры в ФРГ не имеют дач и, соответственно, не работают в огороде. Вместо того, чтобы «убиваться на своих загородных участках», они покупают готовые продукты и тратят оставшееся время на отдых. «Может и нашим не стоит? А стоит поберечь себя и больше отдыхать?», — задалась вопросом блогерша.

Кроме того, по ее словам, в Германии родители всегда живут отдельно и не помогают детям. Они редко сидят с внуками и не включаются в жизнь семьи. Так же немцы часто сдают квартиры в аренду собственным детям, а вырученные деньги тратят на свой отпуск. «Считаю, что наши пенсионеры живут неправильно, в ущерб себе», — заявила путешественница.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.

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    Зарина Дзагоева
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